Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 30-летием Конституции, сообщает Акорда.

— Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днём Конституции! Ровно 30 лет назад наш народ сделал исторический выбор, приняв на референдуме Основной закон страны. Конституция стала прочной опорой казахской государственности, Независимости Республики Казахстан. В Конституции нашли отражение ценности и принципы, определяющие настоящее и будущее нации, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Конституция сформировала правовой фундамент Казахстана как социально ориентированного государства, стоящего на службе интересов всех граждан независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Конституция стала надёжным гарантом общественного согласия и внутренней стабильности. Все наши достижения в различных сферах неразрывно связаны с Конституцией.

— Три года назад с учётом задач нового этапа исторического развития страны была проведена масштабная конституционная реформа. Главным её результатом стала модернизация политической системы на основе концепции «сильный президент – влиятельный парламент – подотчётное правительство». В конституционной реформе особый акцент сделан на защите прав человека, утверждении верховенства Закона и Порядка. Ряд новых положений Конституции носит инновационный характер и не имеет прецедентов в мировой практике. Проведённая в Казахстане конституционная реформа получила положительную оценку Венецианской комиссии, других авторитетных международных организаций, а также представителей зарубежного экспертного сообщества, — указал глава государства.

Он напомнил, что построение справедливого, чистого, сильного и безопасного Казахстана подразумевает уважение к Конституции, неукоснительное соблюдение гражданами нашей страны всех её положений.