При этом суд первой инстанции ему отказал.

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО, в суд №2 Уральска с иском обратился житель города. 31 декабря 2024 года в одном из магазинов бытовой и компьютерной техники он купил телевизор стоимостью 515 тысяч тенге, кронштейн за 10 тысяч тенге и батарейки за 1890 тенге. Товар истец вывез со склада сам.

Приехав домой, мужчина решил установить технику, и выявил дефект в нижней части экрана телевизора, который появляется на экране при включении телевизора в сеть.

– 31 декабря он обратился в магазин с требованием вернуть либо обменять товар. Однако продавец ему отказал. Свой отказ он мотивировал тем, авторизованный сервисный центр признал случай не гарантийным и составил соответствующий акт. Представленные истцом доводы о том, что товару были нанесены повреждения работниками магазина при выдаче товара (продавцы со склада ответчика принудительно силой затолкали левую сторону телевизора в коробку, тогда как он туда не помещался), а также представленная видеофиксация товара при его упаковке судом не были приняты во внимание, - сообщили в департаменте.

По решению суда, «довод истца о том, что телевизор поврежден работниками ответчика при упаковке, суд считает не состоятельными, поскольку на видеозаписях это не установлено... по пояснению истца, он сам забрал товар на своей машине, уложив телевизор экраном наверх на заднее сидение ровно в лежачем виде. Согласно пояснению представителя третьего лица сервисного центра, согласно инструкции спорного товара, его необходимо было транспортировать в стоячем виде».

Таким образом, суд отказал ему в удовлетворении иска о взыскании суммы и компенсации морального вреда. Мужчина не согласился с таким решением и решил его обжаловать.

Как установлено, товар хранился и вывозился со склада, в котором была минусовая температура воздуха. Сотрудник магазина включил телевизор в холодном помещении на 3-4 секунду. По мнению коллегии, подобная демонстрация является не надлежащей и не полной, поскольку не отражает основные свойства данного товара. Соответственно, полная демонстрация свойств приобретенного телевизора в магазине не производилась.

Кроме этого, ни на корпусе, ни на экране сколов, царапин, трещин и другие механические повреждения в телевизоре нет, дефект товара, то есть трещина экрана проявляется только при включении телевизора в сеть. Коллегия исследовала видеофиксацию распаковки и демонстрации товара, из которого можно усмотреть, что как работники магазина с силой упаковывают товар в коробку, а именно левую сторону телевизора. Впоследствии дефект товара появился именно с левой стороны экрана. Однако данное обстоятельство и само видео судом первой инстанции не были приняты во внимание.

Апелляционная коллегия, рассмотрев дело, постановила удовлетворить иск потребителя частично, то есть расторгнуть договор купли-продажи, вернуть мужчине стоимость телевизора и выплатить компенсацию в размере 30 тысяч тенге.

В Департаменте напомнили о необходимости полного и всестороннего осмотра товара перед его приобретением. При этом нужно стараться, чтобы товар доставил сам продавец и установку лучше доверить ему же. Привлекать к доставке или установке третьих лиц специалисты не рекомендуют.