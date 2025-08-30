Ел аумағында онкологиялық қызметті жаңғырту бойынша жүйелі жұмыс жалғасуда, деп денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Кеселмен күрес үшін ерте анықтап, дер кезінде емдеу өте маңызды. Қазақстанда жаңа замануи сәулелік орталық ашылды. Медициналық мекемелер Қарағанды, Солтүстік Қазақстан облыстарында және Абай облысында, Астана мен Алматы қаласында ашылған.
Министрліктің таратқан ақпарына сүйенсек, онкология орталықтарын жарақтандыруға 31 миллиард теңге бөлінген. Бұдан басқа, 39 миллиард теңгеге инвестициялық келісім жасалыпты. Келісім аясында Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Қызылорда және Өскемен қалаларында ПЭТ/КТ-орталықтарын орнату көзделген. Сондай-ақ ядролық физика институтында циклотрон кешенін құру қарастылмақ. Бұл обырды диагностикалауды жаңа деңгейге көтеруге және өңірлерді озық технологиялармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Өңірлік онкология орталықтарының базасында 17 сараптамалық эндоскопиялық орталық ашылды. Осының арқасында қатерлі ісіктерді ерте анықтау деңгейі өскен. Қазіргі таңда көрсеткіштер 31,4% құрайды.
Кешенді жұмыс ерте диагностиканың үлесін арттыруға, өңірлерде жоғары технологиялық хирургиялық операциялар мен сәулелік терапияның қолжетімділігіне, онкологиялық қызмет кадрларын нығайтуға, халықтың қажеттіліктеріне қарай төсек қорын ұтымды бөлуге бағытталған.