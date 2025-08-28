28 августа прошло рабочее совещание с руководителями медицинских организаций Уральска, во время которого обсудили проблемные вопросы в этой сфере.

Так, по словам директора поликлиники №6 Жумабека Шайхиева, в Зачаганске давно назрела проблема необходимости нового здания. К слову, в данный момент в этом районе проживают более 80 тысяч человек, которые относятся именно к этому медицинскому учреждению. Двухэтажное здание ввели в эксплуатацию в 2014 году. Оно рассчитано на 250 посещений в день, на деле медучреждение в день посещают около тысячи пациентов. Сейчас поликлиника вынуждена арендовать ещё два здания.

– Мы сами оплачиваем стоимость здания. Однако средств нам катастрофически не хватает. Эта история длится уже несколько лет. Во-первых, нам нужна новая поликлиника в Зачаганске. Во-вторых, собственных средств нам не хватает на оплату аренды. Порой мы даже не можем выплатить премии нашим сотрудникам во время праздников. Кроме этого, активно застраивается микрорайон Акжайык, число жителей стремительно растет, следовательно и у нас растет количество прикрепленных пациентов, – сказал Жумабек Шайхиев.

Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина ответила, что сейчас готовится проект строительства новой поликлиники в микрорайоне Акжайык.

Отметим, что в области функционируют 39 медицинских учреждений. За последние три года построено около 50 новых объектов, среди которых врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты.



