К беременным и новорожденным на дом будет приходить новый медработник

Как сообщает Zakon.kz, номенклатура дополнена должностью:

Сестра (брат) медицинская патронажная.

Соответственно, квалификационные характеристики должностей работников здравоохранения дополнены параграфом: "Сестра (брат) медицинская патронажная".

В должностные обязанности входит:

Планирует патронажные посещения с определением конкретной задачи визита.

Осуществляет два универсальных визита на дому к беременным женщинам и десять универсальных визитов к детям раннего возраста.

При выявлении рисков для здоровья, развития и безопасности осуществляет дополнительные визиты на дому к беременным женщинам и детям раннего возраста в соответствии с индивидуальным планом, информирует врача о выявленных рисках.

При выявлении рисков, требующих участия других специалистов (социального работника, психолога, педиатра, профильных специалистов), участвует в составлении и реализации комплексного плана сопровождения семьи.

При выявлении больного ребенка оценивает наличие признаков опасности, неотложных признаков и оказывает экстренную помощь в рамках полномочий среднего медработника и оповещает врача.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.

