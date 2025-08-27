Как сообщает Zakon.kz, номенклатура дополнена должностью:
- Сестра (брат) медицинская патронажная.
Соответственно, квалификационные характеристики должностей работников здравоохранения дополнены параграфом: "Сестра (брат) медицинская патронажная".
В должностные обязанности входит:
- Планирует патронажные посещения с определением конкретной задачи визита.
- Осуществляет два универсальных визита на дому к беременным женщинам и десять универсальных визитов к детям раннего возраста.
При выявлении рисков для здоровья, развития и безопасности осуществляет дополнительные визиты на дому к беременным женщинам и детям раннего возраста в соответствии с индивидуальным планом, информирует врача о выявленных рисках.
При выявлении рисков, требующих участия других специалистов (социального работника, психолога, педиатра, профильных специалистов), участвует в составлении и реализации комплексного плана сопровождения семьи.
При выявлении больного ребенка оценивает наличие признаков опасности, неотложных признаков и оказывает экстренную помощь в рамках полномочий среднего медработника и оповещает врача.
Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.
Фото: pixabay.com