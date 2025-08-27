Перед судом предстал один из заключённых – отец пятерых детей.

Уголовный суд Шымкента вынес приговор по делу о склонении к противоправной деятельности заключённых исправительного учреждения №54, сообщили в городском суде.

Перед судом предстал один из заключённых – отец пятерых детей. Этот факт сочли смягчающим обстоятельством.

— В апреле и мае он проводил тайные собрания, на которых распространял радикальные взгляды одной из экстремистских организаций, тем самым вербуя участников для организации экстремистской деятельности, – говорится в сообщении.

Подсудимый признал вину и просил наказать его не слишком строго. Прокурор потребовал продлить срок осуждённому ввиду рецидива преступления – фигурант отбывает восьмилетний срок именно за вербовку в экстремисты.

В итоге суд продлил заключённому срок на полгода.

Фото: pexels.com



