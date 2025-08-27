Анализ рынков оптовой и розничной реализации авиатоплива свидетельствует о необоснованном завышении стоимости топлива для международных пассажирских и грузовых авиаперевозчиков. Об этом сообщили в агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

По данным ведомства, иностранные перевозчики покупают керосин через посредников, в отличие от казахстанских авиакомпаний, которые получают топливо напрямую по госграфикам. Из-за лишних звеньев в цепочке стоимость для зарубежных авиалиний оказывается необоснованно высокой.

Многие аэропорты и связанные с ними компании сами продают топливо. В итоге цена для международных пассажирских и грузовых авиаперевозчиков вырастает на 60%. В Казахстане авиатопливо дороже, чем в соседних странах, на 5–30%. Это привело к сокращению грузовых авиаперевозок на 36% и международных рейсов на 58% за последние пять лет.

С 2017 года аэропортам разрешили заниматься нерегулируемой деятельностью, и теперь до 80% их доходов обеспечивает продажа авиатоплива. Эти деньги не контролируются государством, в отличие от тарифов на основные услуги аэропортов.

Вводит правила «ключевой мощности», которые обязывают аэропорты предоставлять доступ к хранению топлива всем поставщикам, заключившим договоры с авиакомпаниями.

Ведомство инициировало расследования в отношении 11 аэропортов по признакам установления монопольно высоких цен на авиатопливо:

АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»

АО «Аэропорт Коркыт Ата»

АО «Аэропорт Сары-Арка»

АО «Аэропорт Шымкент»

АО «Международный аэропорт Аулие-Ата»

АО «Международный аэропорт Костанай»

АО «Международный аэропорт Усть-Каменогорск»

АО «Международный аэропорт Туркестан»

АО «Международный аэропорт Орал»

ТОО«Международный аэропорт Семей»

АО «Авиакомпания «Жезказган-эйр»

Инициированы также системные меры по развитию инфраструктуры аэропортов, включая частичное дерегулирование и увеличение тарифов части услуг аэропортов для обеспечения их безубыточной деятельности, снятию ограничений на ввоз импортного авиатоплива и прочие меры.

На сегодня завершено расследование в отношении ТОО «АНПЗ», которое в 2023 году завышало цены на переработку нефти. Дело передано в правоохранительные органы.





