Анализ рынков оптовой и розничной реализации авиатоплива свидетельствует о необоснованном завышении стоимости топлива для международных пассажирских и грузовых авиаперевозчиков. Об этом сообщили в агентстве по защите и развитию конкуренции РК.
По данным ведомства, иностранные перевозчики покупают керосин через посредников, в отличие от казахстанских авиакомпаний, которые получают топливо напрямую по госграфикам. Из-за лишних звеньев в цепочке стоимость для зарубежных авиалиний оказывается необоснованно высокой.
Многие аэропорты и связанные с ними компании сами продают топливо. В итоге цена для международных пассажирских и грузовых авиаперевозчиков вырастает на 60%. В Казахстане авиатопливо дороже, чем в соседних странах, на 5–30%. Это привело к сокращению грузовых авиаперевозок на 36% и международных рейсов на 58% за последние пять лет.
С 2017 года аэропортам разрешили заниматься нерегулируемой деятельностью, и теперь до 80% их доходов обеспечивает продажа авиатоплива. Эти деньги не контролируются государством, в отличие от тарифов на основные услуги аэропортов.
Вводит правила «ключевой мощности», которые обязывают аэропорты предоставлять доступ к хранению топлива всем поставщикам, заключившим договоры с авиакомпаниями.
Ведомство инициировало расследования в отношении 11 аэропортов по признакам установления монопольно высоких цен на авиатопливо:
- АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»
- АО «Аэропорт Коркыт Ата»
- АО «Аэропорт Сары-Арка»
- АО «Аэропорт Шымкент»
- АО «Международный аэропорт Аулие-Ата»
- АО «Международный аэропорт Костанай»
- АО «Международный аэропорт Усть-Каменогорск»
- АО «Международный аэропорт Туркестан»
- АО «Международный аэропорт Орал»
- ТОО«Международный аэропорт Семей»
- АО «Авиакомпания «Жезказган-эйр»
Инициированы также системные меры по развитию инфраструктуры аэропортов, включая частичное дерегулирование и увеличение тарифов части услуг аэропортов для обеспечения их безубыточной деятельности, снятию ограничений на ввоз импортного авиатоплива и прочие меры.
На сегодня завершено расследование в отношении ТОО «АНПЗ», которое в 2023 году завышало цены на переработку нефти. Дело передано в правоохранительные органы.