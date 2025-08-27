Ситуация на Зеленом базаре носит характер обычного бизнес-спора между некоторыми арендаторами и арендодателем. Одни заявляют о нарушениях, другая сторона отвергает обвинения и объясняет политику модернизации.

Скандал на Зелёном базаре. Кто управляет, кто инвестирует, а кто ищет популизм?

В конце августа 2025 года в TikTok появилось видеообращение арендатора Зеленого базара в Алматы. Видео было записано на казахском языке, снабжено русскими субтитрами и снято в помещении на камеру хорошего качества, всё это придавало обращению подготовленный, а не спонтанный характер. В ролике арендатор выразила недовольство работой администрации рынка и обратилась к одному из инвесторов Зеленого базара, компании Mercury Properties, принадлежащей Тимуру Кулибаеву.

Ulysmedia.kz в рамках собственного расследования направил запросы как в компанию-оператор «Достар-Коммерц», так и соинвестору проекта, Mercury Properties. Ниже – мнения всех сторон.

Кому принадлежит Зеленый базар

Ранее Зеленый базар функционировал как муниципальный рынок, где торговые ряды формировались стихийно. Теперь же арендой и управлением занимается ТОО «Компания Достар-Коммерц» (в СМИ также упоминается как «Dostar Fresh Market»).

Тогда как компания Mercury Properties, упомянутая в видеообращении и принадлежащая Тимуру Кулибаеву, является инвестором через ТОО «Достар-Коммерц», и не единственным владельцем Зеленого базара. Сама Mercury Properties, по словам представителей компании, не вовлечена в операционную деятельность: не заключает договоры, не определяет арендную политику и не управляет рынком.

Скандал с участием арендаторов

Арендатор Раушан Орынбай в своём видеообращении утверждает, что в сентябре 2022 года на рынке появилась команда во главе другого инвестора, Юлии Цхай, дочери бизнесмена Якова Цхая. Вместе с Еленой Пак, Саниёй Даникеровой и Юрием Ханом они начали проверки.

— Я на протяжении 30 лет работаю арендатором на Зеленом базаре. В последнее время я неоднократно направляла письма в компанию Mercury Properties. Однако до настоящего времени ответа не получила. Многие годы базар работал как часы, но в сентябре 2022 года всё изменилось, — рассказала Раушан Орынбай.

По её словам, деньги собираются наличными через «черную кассу», а тем, кто отказывается платить, угрожают штрафами.

Позиция Mercury Properties

— Mercury Properties является соинвестором компании «Достар-Коммерц», которая осуществляет полное операционное управление Зелёным базаром. Все вопросы взаимодействия с арендаторами находятся исключительно в её компетенции, — прокомментировал директор по связям с общественностью Mercury Properties Батырхан Куатбек. — Вместе с тем мы обратились к руководству «Достар-Коммерц» с просьбой объективно рассмотреть обращения арендаторов и проверить изложенную в них информацию. Мы разделяем стремление к прозрачным и справедливым условиям ведения бизнеса и рассчитываем, что администрация рынка проявит максимальную ответственность в урегулировании ситуации.

Позиция Достар-Коммерц

Гендиректор ТОО «Компания Достар-Коммерц» Руслан Минамов, который управляет рынком, отмечает, что деятельность администрации полностью прозрачна для арендаторов: «Мы создаём цивилизованные условия для ведения бизнеса, и это, разумеется, не устраивает тех, кто хочет вернуться к серым схемам и незаконным источникам дохода».

По его словам, подменять правовые процедуры публичными выступлениями и эмоциональными видео недопустимо.

— Для разрешения споров существуют суды, правоохранительные органы и официальные каналы коммуникации. Мы годами строим цивилизованную торговую площадку и не позволим разрушить её ради чьих-то амбиций или популизма, — добавил он.

Почему повышают аренду

Администрация объясняет повышение ставок необходимостью модернизации базара. По их данным, цены на аренду не пересматривались более 7 лет, а средний рост сейчас составляет не выше 20%.

Средства, как отмечается, направляются на:

Обновление инженерных сетей (водоснабжение, отопление, электроснабжение);

Усиление несущих конструкций старого корпуса;

Реставрацию фасада с сохранением исторического облика;

Благоустройство территории (очистка от стихийной торговли, озеленение, навигация);

Восстановление исторических элементов, включая фонтан, утраченный в 1990-е годы.

Независимое мнение

Эксперт по городской инфраструктуре Тимур Кубеков отмечает: «Подобные конфликты характерны для крупных рынков в переходный период. С одной стороны, арендаторы требуют стабильности. С другой рынки нуждаются в инвестициях и обновлении инфраструктуры. Важно, чтобы эти процессы сопровождались диалогом и понятными правилами игры».

Итог

Ситуация на Зеленом базаре носит характер обычного бизнес-спора между некоторыми арендаторами и арендодателем. Одни заявляют о нарушениях, другая сторона отвергает обвинения и объясняет политику модернизации. Инвестор же подчеркивает свою невовлеченность в операционную деятельность и настаивает на прозрачности и честных правилах. Для всех сторон важно одно: чтобы спор решался цивилизованно, на основе диалога.