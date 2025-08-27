Казахстанцев предупредили о мошенничествах с дипфейками

Как рассказал Telegram-канал о мошенниках aqparat saqsysy, мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы создавать дипфейковые видео ваших родственников и друзей.

— На роликах они якобы просят занять деньги. На самом деле это подделка, — предупреждают казахстанцев.

Не переводите деньги по видео и сообщениям.

Всегда перезванивайте человеку и проверяйте лично.

Отмечается, что чаще всего жертвами таких преступлений становятся пожилые люди, поэтому их обязательно нужно предупреждать о схемах мошенников.

Фото: pixabay.com