Ведущий канала в соцсетях, совмещавший работу арт-директором увеселительного заведения, решил привлечь внимание публики провокационным контентом.

В сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения, содержащие непристойные сцены, брань и нецензурную лексику. Эти публикации вызвали возмущение горожан.

В результате 33-летний блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка.

Полиция подчеркивает: стремление к просмотрам и лайкам не может оправдать нарушение закона. Все подобные факты будут пресекаться в соответствии с законодательством.

Гражданам, ведущим блоги и страницы в социальных сетях, следует помнить, что публикация провокационного и оскорбительного материала может повлечь серьезную ответственность. Интернет не освобождает от соблюдения норм закона и морали.

Фото: pexels.com