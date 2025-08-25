В сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения, содержащие непристойные сцены, брань и нецензурную лексику. Эти публикации вызвали возмущение горожан.
В результате 33-летний блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка.
Полиция подчеркивает: стремление к просмотрам и лайкам не может оправдать нарушение закона. Все подобные факты будут пресекаться в соответствии с законодательством.
Гражданам, ведущим блоги и страницы в социальных сетях, следует помнить, что публикация провокационного и оскорбительного материала может повлечь серьезную ответственность. Интернет не освобождает от соблюдения норм закона и морали.
Фото: pexels.com