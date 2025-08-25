В учебном заведении заявили, что срок приема завершился в 2024 году, хотя солдат вернулся из армии в октябре прошлого года.

Интересная ситуация с сертификатом на получение бесплатного образования от министерства обороны РК произошла в ЗКО. 18-летний житель области Бакытжан был призван в армию осенью 2023 года.

— В августе 2023 года ему исполнилось 18 лет и уже осенью его отправили служить в Актау в морскую пехоту. Отслужил хорошо, были поощрения, поэтому он подавал на получение образовательного гранта, — рассказала тетя Бакытжана.

На гражданку парень вернулся в середине октября 2024 года, и уже в конце месяца ему сообщили, что он получил грант на получение бесплатного образования в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете (ЗКИТУ) г.Уральска.

— В конце октября племянник вместе с дядей ходил в университет, где некая сотрудница сказала, что учеба уже началась, и чтобы он пришел летом следующего года. Что-то выяснять тогда не стали, понятно, что обучение уже идет два месяца и он не успевал. В этом году племянник пошел в универ в июне. Там сначала сказали, что ничего не знают (в приемной), потом чтобы принес сертификат, а именно кьюар код, — продолжает родственница парня.

По ее словам, тогда они обратились в Минобороны, кьюар код им дали, при этом сказали, что в каждом учебном заведении, которые сотрудничают с Минобороны есть списки и бумажные сертификаты там не нужны. Бакытжан отнес сертификат, но теперь выяснилось, что поменялись какие-то правила, и на бесплатное обучение они принять не могут.

— Ректор сказал, что прошли сроки, якобы он должен был прийти до конца 2024 года и тогда бы они его приняли. Объяснения, что он ходил, никто не принял во внимание. Но странно другое – получается университет принимает даже после начала обучения? А если человек вернулся с армии в конце года, то его университет принимает и, что обучает индивидуально, чтобы «догнать» однокурсников? В общем, после обращения СМИ ректор предложил грант от университета, но мы решили отказаться, у нас уже сомнения. А все это я рассказываю только для того, чтобы военнослужащие знали, что выдача сертификата от Минобороны 100%-гарантии на грант не дает, и чтобы они по приходу из армии бегом бежали в университет, даже если учеба началась несколько месяцев назад, — заключила женщина.

Редакция «МГ» обратилась с запросом в Министерство обороны РК, где сообщили, что «проект по предоставлению образовательных грантов военнослужащим срочной воинской службы предоставляется для повышения престижа и привлекательности воинской службы среди молодежи» и распределяется он в автоматическом формате на платформе «Сарбаз 2.0» по основным показателям (боевая подготовка, личная дисциплинированность, специальные обязанности, психологическое состояние).

— В 2023 и 2024 годах это были 100% скидки ВУЗов. С 2025 года это полноценный государственный грант, солдаты не возмещают суммы, потраченные на обучение. В 2023 году Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет выделил 5 мест на грант ВУЗа, в 2024 году – 6 мест, 2025 году – 31 место на госгрант. (…) В соответствии с соглашением между Министерством обороны и ЗКИТУ данный сертификат дает полноценную гарантию на обучение, и обладатели этих сертификатов будут приняты в вуз, — говорится в ответе ведомства.

В ЗКИТУ подтвердили, что к ним обращались с такой ситуацией.