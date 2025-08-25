23 августа, ребёнка и мужчину нашли в лесополосе недалеко от посёлка. Подозреваемый спал в состоянии сильного алкогольного опьянения, рядом лежали бутылки. Девочка находилась без сознания.

В Instagram-пабликах появилась информация о том, что мужчина якобы похитил и изнасиловал 6-летнюю девочку. Трагедия произошла 22 августа 2025 года в посёлке Таскала Таскалинского района.

— Мужчина был хорошо знаком с семьей девочки. Мать возвращалась с дочерью домой, по дороге они встретили знакомого. Тот предложил купить ребёнку мороженое, и женщина согласилась, не ожидая опасности. Когда девочка не вернулась спустя несколько часов, родители забили тревогу и обратились в полицию. На следующий день, 23 августа, ребёнка и мужчину нашли в лесополосе недалеко от посёлка. Подозреваемый спал в состоянии сильного алкогольного опьянения, рядом лежали бутылки. Девочка находилась без сознания. Её срочно доставили в больницу, где медики подтвердили факт сексуализированного насилия и тяжёлое шоковое состояние, — пишет паблик typicaluralsk.

Сообщается, что мужчина около двух лет назад вышел из тюрьмы после отбытия наказания за кражу. В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Аким Таскалинского сельского округа Алгадай Жамбыл рассказал, что сейчас полиция ведёт расследование.

— Родители девочки отмечали какое-то событие у себя дома, один из приглашенных гостей был тот самый подозреваемый. Он с разрешения родителей забрал девочку и повёл в магазин за сладостями, но обратно не вернулся. Ближе к полуночи родители заявили в 102 о пропаже дочери. Маленькую девочку искали всю ночь в заброшенных домах и оврагах. Нашли только утром в микрорайоне Элеватор. Подозреваемого задержали, — сообщил Алгадай Жамбыл.

В департаменте полиции ЗКО не подтвердили и не опровергли информацию. Стражи порядка отметили, что 22 августа 2025 года в 21:20 в дежурную часть Таскалинского районного отдела полиции поступило заявление от жительницы посёлка Таскала о пропаже её ребёнка. По словам заявительницы, ребёнок ушёл в магазин с её знакомым и не вернулся.

— Незамедлительно был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, к поискам привлекли все подразделения полиции. В результате принятых мер 23 августа подозреваемый — 32-летний мужчина — был задержан. Он указал местонахождение несовершеннолетней. Девочку нашли живой на окраине поселка, — пояснили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворён в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия.

К слову, по какой статье возбуждено уголовное дело и в чём подозревают задержанного, в полиции не ответили.