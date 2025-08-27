Трагедия произошла пятого июня этого года в городе Кульсары Атырауской области. Изначально появилась информация о пропаже семилетней девочки. На следующий день тело малышки нашли в протоке Курсай. Подозреваемый в убийстве незамедлительно был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По данным Azh.kz следствие установило, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку. Чтобы скрыть следы преступления, он ее убил, а тело выбросил в реку. Позже он уснул во дворе своего знакомого.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала на теле следы побоев и полового насилия. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Жылыойского района. Его обвинили по двум статья уголовного кодекса: «Изнасилование малолетнего» и «Убийство малолетнего ребёнка».

Процесс будет проходить в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Дело ведет судья Зарема Каримовна Хамидуллина. Она рассматривает самые громкие и резонансные дела в Атырауской области.

