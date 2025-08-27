В ночь на 27 августа подошёл к концу матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

По данным Sports.kz, казахстанский «Кайрат» по пенальти обыграл шотландский «Селтик» со счётом 3:2.

Команды с первых минут играли осторожно и до перерыва создали по одному опасному моменту, свой шанс отличиться использовал вратарь Темирлан Анарбеков. На старте второй половины хозяева получили свободный удар, но Жоржиньо его реализовать не смог.

Ближе к концовке один на один с Анарбековым вышел Дайдзэн Маэда, отправивший мяч выше ворот. В дополнительное время гости были активнее и снова мастерство показал Анарбеков, игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказался «Кайрат».

В экстра-таймах шотландцы были близки к победе, но чемпион Казахстана выдержал мощные атаки соперника.