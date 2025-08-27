Подгузники, тряпки и пакеты: что уральцы сливают в канализацию

26 августа на КНС-18а произошла авария. Для снижения объема стоков воды решено было снизить давление в системе водоснабжения города. Аварию устранили вечером того же дня.

Позже коммунальная служба показала причину аварии. Оказалось, что причиной аварий на канализационных насосных станциях является выход из строя насосного оборудования. Неполадки происходят из-за того, что жители города используют систему канализации не по назначению.

Весь мусор выбрасываемый жителями сплетаются в прочные жгуты, а затем в канаты, которые наматываются на рабочие колёса канализационных насосов и останавливают даже самые мощные из них. В основном в канализацию смывают средства личной гигиены, подгузники, твердые бытовые отходы, тряпки, пакеты, пищевые отходы и так далее.

Насосы прекращают работу, двигатели зачастую горят, оборудование приходится ремонтировать или полностью по нескольку раз менять. Накопленный крупный мусор в корпусе насоса приводит к полному прекращению перекачки сточных вод. Для ликвидации засоров коммунальщики ежедневно чистят, поднимают из приемных резервуаров канализационных сооружений тяжелые насосы, решетки в приемных камерах и вручную удаляют намотанный мусор.