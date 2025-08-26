По данным РГП «Казгидромет», без осадков. Утром на западе, севере области туман. Ночью + 15 градусов. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Атырауской области малооблачно. Без осадков. +33 градуса тепла. Ночью +23 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Актюбинской области облачно с переменами, осадков не ожидается. Днем +33 градуса, ночью +23. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Мангистауской области малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит +38 градусов, ночью +23. Ветер северо-западный: 15 м/с.
Фото: pixabay.com