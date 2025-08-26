Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», 26 августа на КНС-18а произошла авария. Для снижения объема стоков воды решено было снизить давление в системе водоснабжения города с 15:00 до 19:00.

Ранее мы сообщали, что дороги на пяти улицах ремонтируют в микрорайоне Уральска. Напомним, в этом году запланирована реконструкция автодорог по улицам Оразбаева, микрорайон Байтерек, Исатай батыра, ТЭЦ-16 и Ескалиева. Средний ремонт дорог запланирован по улицам Жангир хана и Айткулова. На эти цели из городского бюджета предусмотрено 1,6 миллиарда тенге.

На железнодорожном переезде в Уральске тоже ограничат движение.