26 августа состоялась очередная сессия областного маслихата. По словам руководителя управления финансов ЗКО Нурлана Есенгалиева, общая сумма к распределению составила 31,9 миллиарда тенге. Таким образом бюджет области составил 541,8 миллиарда тенге.

Так, на социальную сферу направлено 7,4 миллиарда тенге, в том числе:

на образование 4,2 млрд тенге

культура и спорт 1,3 млрд тенге

здравоохранение 1,9 млн тенге

социальное обеспечение 95 млн тенге.

Основная часть планируемых расходов направлена на содержание организаций образования, культуры и спорта, обеспечение безопасности объектов образования, обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного возраста из социально уязвимых семей, приобретение предметных кабинетов, закуп лекарственных средств.

Также предусматриваются расходы:

на начало реконструкции здания Казталовской районной больницы — 1,2 млрд тенге;

завершение строительства наружных инженерных сетей к школе на 600 мест в районе медколледжа — 164,5 млн тенге;

завершение капитального ремонта двух объектов образования и начало строительства трех объектов образования 550,8 млн тенге;

завершение строительства дома культуры на 100 мест в селе Конеккеткен Акжайыкского района — 147,6 млн тенге;

продолжение научно-реставрационных работ здания областного казахского драматического театр им.Хадиши — 500 млн тенге;

капитальный ремонт главного корпуса Аксайского центра оказания специальных социальных услуг Бурлинского района — 95 млн тенге.

На сельское хозяйство и охрану окружающей среды планируется направить 1,2 млрд тенге, в том числе 1 млрд тенге на кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

На сферу ЖКХ планируется направить 18,7 млрд тенге, в том числе основная часть направляется на:

кредитование бюджета города Уральск;

на реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения — 11,9 млрд тенге;

кредитование на реконструкцию электроснабжения Бурлинского, Шынгырлауского, Каратобинского, Жангалинского, Таскалинского, Жанибекского районов и города Уральск — 3 млрд тенге;

приобретение квартир для очередников Таскалинского района и Уральска, единственное жилье которых признано аварийным — 1,9 млрд тенге;

приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения — 687,2 млн тенге;

завершение строительства четырех водопроводов в селах Теректинского, Шынгырлауского, Акжайыкского и Бурлинского районов — 375,8 млн тенге;

завершение строительства распределительных электрических сетей и транспортных подстанций в районе в районе ПДП Акжайык, микрорайонов Умит, Кокжиек и Сарыарка — 397,8 млн тенге;

завершение строительства двухмногоквартирных жилых домов в селах Подстепное и Теректи Теректинского района — 135,2 млн. тенге.

На финансирование транспортной инфраструктуры планируется направить 1,88 млрд тенге.