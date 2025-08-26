Утвержден объём знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 15 баллов, основ Конституции РК не менее 20 баллов, а также истории Казахстана не менее 15 баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан.

В Казахстане смягчили требования к знанию госязыка при приеме в гражданство

Согласно приказу и.о. министра науки и высшего образования от 20 августа 2025 года внесены изменения в объем знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК.

Утвержден объём знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 15 баллов, основ Конституции РК не менее 20 баллов, а также истории Казахстана не менее 15 баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан. Ранее требовалось набрать объем знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 36 баллов, а основ Конституции не менее 9 баллов.

Приказ вводится в действие с 26 августа 2025 года.



