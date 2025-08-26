Жители дома №54 в микрорайоне Береке бьют тревогу, так как рядом с их подъездами разрослась несанкционированная свалка, ставшая рассадником крыс и зловония. Местные рассказывают, что из-за мусора невозможно даже открыть окна — запах гниения стоит постоянно, особенно в жаркие дни. Крысы свободно бегают по двору и совсем не боятся людей.
В акимате Атырау сообщили, что во дворе дома №54 микрорайона Береке контейнер для бытовых отходов полностью очищен.
— Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам РК, дератизационные мероприятия проводятся с определенной периодичностью. На территории города Атырау дератизация проводится один раз в три года. В последний раз её выполнили в 2022 году. Сейчас рассматривается вопрос о проведении санитарной обработки мусорных контейнеров и подвальных помещений 1250 многоквартирных домов города от вредных грызунов. Теперь на очередной сессии маслихата планируется выделение необходимых средств, после чего организуют конкурс, — пояснили в горакимате.