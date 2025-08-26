Жители дома №54 в микрорайоне Береке бьют тревогу, так как рядом с их подъездами разрослась несанкционированная свалка, ставшая рассадником крыс и зловония.

Жители дома №54 в микрорайоне Береке бьют тревогу, так как рядом с их подъездами разрослась несанкционированная свалка, ставшая рассадником крыс и зловония. Местные рассказывают, что из-за мусора невозможно даже открыть окна — запах гниения стоит постоянно, особенно в жаркие дни. Крысы свободно бегают по двору и совсем не боятся людей.

В акимате Атырау сообщили, что во дворе дома №54 микрорайона Береке контейнер для бытовых отходов полностью очищен.