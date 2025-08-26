Грызуны свободно бегают по двору и совсем не боятся людей.

Жители дома №54 в микрорайоне Береке бьют тревогу, так как рядом с их подъездами разрослась несанкционированная свалка, ставшая рассадником крыс и зловония, сообщает

– С того момента, как возле нашего дома поставили эту мусорку, здесь начался кошмар. Крысы расплодились настолько, что уже роют норы прямо у стен домов и проникают в подъезды. Мы боимся за детей! – возмущается одна из жительниц.

Местные рассказывают, что из-за мусора невозможно даже открыть окна — запах гниения стоит постоянно, особенно в жаркие дни. Крысы свободно бегают по двору и совсем не боятся людей.

Жители обратились к местным властям и коммунальным службам с требованием срочно убрать мусор и принять меры по дератизации:

– Мусор должен быть немедленно убран! Мы требуем вмешательства соответствующих органов. Здесь живут семьи с детьми, пожилые люди. Нельзя допускать, чтобы крысы хозяйничали у нас под окнами! – говорится в коллективном обращении жильцов.

Пока реакции от коммунальных служб не последовало. Люди опасаются, что без вмешательства прессы и общественности ситуация не изменится.