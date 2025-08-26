Мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи.

Мужчина поджег себя в аэропорту Алматы

Случай произошёл 25 августа в 22:06 в терминале «Т-1» аэропорта города Алматы, сообщает департамент полиции на транспорте.

— Мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина доставлен в городскую больницу, — сообщили в ведомстве.

Департамент полиции на транспорте ведёт досудебное расследование. Полицейские проводят следственные действия и устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

— Предварительно установлено, что мотивом поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования, - отметили в департаменте.

В пресс-службе аэропорта Алматы отметили, что данный случай не связан с деятельностью аэропорта и не повлиял на работу воздушной гавани. Международный аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме.