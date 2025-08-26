С 25 августа 2025 года начались подготовительные работы к гидравлическим испытаниям тепломагистрали №7,2 и внутриквартальных сетей. Сами испытания начались 26 августа. В связи с этим, по некоторым адресам не будет горячей воды, сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго».

Адреса, где пройдут работы:

  • проспект Н. Назарбаева;
  • улица А. Кердери;
  • улица Курмангазы;
  • проспект Абая;
  • улица Т. Масина;
  • улица Ескалиева;
  • улица Сарайшык;
  • улица Ж. Молдагалиева;
  • улица Г. Караша;
  • улица К. Жумагалиева;
  • улица Х. Доспановой;
  • улица М. Маметовой;
  • улица А. Молдагуловой;
  • район ЗКГУ (Западно-Казахстанский государственный университет), департамента полиции, Областной больницы, заводов «Зенит», «Гидроприбор»;
  • район Школьника, Юбиляра, и железнодорожного вокзала.

Сообщается, что сети, успешно прошедшие испытания, подключат досрочно к подачей горячей воды.