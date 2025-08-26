С 25 августа 2025 года начались подготовительные работы к гидравлическим испытаниям тепломагистрали №7,2 и внутриквартальных сетей. Сами испытания начались 26 августа. В связи с этим, по некоторым адресам не будет горячей воды, сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго».
Адреса, где пройдут работы:
- проспект Н. Назарбаева;
- улица А. Кердери;
- улица Курмангазы;
- проспект Абая;
- улица Т. Масина;
- улица Ескалиева;
- улица Сарайшык;
- улица Ж. Молдагалиева;
- улица Г. Караша;
- улица К. Жумагалиева;
- улица Х. Доспановой;
- улица М. Маметовой;
- улица А. Молдагуловой;
- район ЗКГУ (Западно-Казахстанский государственный университет), департамента полиции, Областной больницы, заводов «Зенит», «Гидроприбор»;
- район Школьника, Юбиляра, и железнодорожного вокзала.
Сообщается, что сети, успешно прошедшие испытания, подключат досрочно к подачей горячей воды.