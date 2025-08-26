Центральная часть Уральска осталась без горячей воды

С 25 августа 2025 года начались подготовительные работы к гидравлическим испытаниям тепломагистрали №7,2 и внутриквартальных сетей. Сами испытания начались 26 августа. В связи с этим, по некоторым адресам не будет горячей воды, сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго».



Адреса, где пройдут работы: проспект Н. Назарбаева;

улица А. Кердери;

улица Курмангазы;

проспект Абая;

улица Т. Масина;

улица Ескалиева;

улица Сарайшык;

улица Ж. Молдагалиева;

улица Г. Караша;

улица К. Жумагалиева;

улица Х. Доспановой;

улица М. Маметовой;

улица А. Молдагуловой;

район ЗКГУ (Западно-Казахстанский государственный университет), департамента полиции, Областной больницы, заводов «Зенит», «Гидроприбор»;

район Школьника, Юбиляра, и железнодорожного вокзала. Сообщается, что сети, успешно прошедшие испытания, подключат досрочно к подачей горячей воды.