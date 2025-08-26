Впервые за последние несколько лет расходы Национального фонда Республики Казахстан превысили поступления вдвое. Такая ситуация сложилась не за полный год, а за январь–июль 2025 года.

Впервые за последние несколько лет расходы Национального фонда Республики Казахстан превысили поступления вдвое. Такая ситуация сложилась не за полный год, а за январь–июль 2025 года, сообщается на сайте finprom.kz.

По данным Министерства финансов РК, за этот период из Нацфонда было изъято около 3,5 трлн тг, в то время как поступило в фонд всего 1,7 трлн тг. Предыдущий антирекорд наблюдался в 2024 году, когда расходы были в 1,5 раза больше поступлений.

Многолетняя динамика объёмов средств в Нацфонде свидетельствует о том, что с 2019 по 2024 год они увеличились на 28,4%, достигнув 34,7 трлн тг. Доля изъятия за прошлый год составила 17,1% от общего объёма активов.

Главной причиной сложившейся большой разницы между расходами и поступлениями в этом году стало резкое сокращение доходов фонда. Согласно отчётам Министерства финансов РК, за январь–июль поступления в фонд уменьшились на 40%, с 2,9 трлн до 1,7 трлн тг. Сократились объёмы поступлений практически по всем видам налогов от нефтяного сектора, кроме обязательных платежей за добычу полезных ископаемых. Самый капиталоёмкий для фонда налог — корпоративный — уменьшился в январе–июле этого года на 17,9%. Казахстан также получил значительно меньше средств в качестве доли по заключённым нефтяным контрактам: 518,6 млрд тг против 580,5 млрд тг в январе–июле 2024-го.

— Говоря о резервах, следует отметить, что поступления в Нацфонд заметно упали на фоне слабой сырьевой конъюнктуры, что в условиях высоких изъятий снижает потенциал его накопления. Это ставит под сомнение выполнение цели по доведению его активов до 100 млрд долл. США к 2029 году, — отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана.

Вместе с тем можно выделить значительный рост объёма неналоговых поступлений в фонд. В частности, в 2025 году страна получила более 9,9 млрд тг по искам о возмещении вреда от природопользователей. Это в 30 раз больше, чем за первые семь месяцев 2024-го. Серьёзно отличаются и показатели по таким доходным статьям, как продажа земель сельскохозяйственного назначения: 1,1 млрд тг, против 32 млн тг за аналогичный период прошлого года.

Сильно подорвал показатели Нацфонда в 2025-м отрицательный инвестиционный доход. По данным Министерства финансов РК, он составил минус 584,5 млрд тг с учётом совокупного убытка за первый квартал 2025 года. В январе–июле 2024-го работа по управлению фондом принесла в копилку 464,4 млрд тг.

Теперь обратимся к данным по расходам. За семь месяцев 2025 года из Нацфонда было потрачено 3,5 трлн тг — на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Большая часть этих средств — гарантированные трансферты — остались неизменными в размере 2 трлн тг. Нельзя сказать того же о целевых трансфертах, объём изъятия которых увеличился на 47,6%, до 1,5 трлн тг. В 3,7 раза выросли расходы фонда на его управление и проведение ежегодного внешнего аудита. За эту работу было выплачено 24,8 млрд тг.

