В редакцию «МГ» обратились жители Уральска, которые приобрели билеты на трехдневный фестиваль под открытым небом MyFest. Музыкальное мероприятие проходило 16, 17 и 18 августа. Для гостей фестиваля выступали как казахстанские, так и зарубежные артисты. Изначально местом проведения фестиваля назвали базу отдыха SetSail Park. Однако позже организаторы сообщили, что локация меняется и теперь шоу будет проходить за городом.

По словам жителя города Николая Подгорного, он приобрел два билета в VIP-зону на фестиваль MyFest за 160 тысяч тенге. По его словам, при продаже билетов менеджеры обещали определённые привилегии: доступ в аквапарк, бассейн, отдельные зоны с участием звёзд, геймплей-зоны и другие активности, предусмотренные для владельцев VIP-билетов.

– Но за несколько дней до проведения мероприятия организаторы изменили локацию на совершенно неподходящую. На новой площадке ничего из обещанного не было реализовано. Нам фактически предложили только базовый доступ, не соответствующий условиям покупки. После этого мы сразу отказались посещать фестиваль и подали заявку на возврат средств. Организаторы запросили чеки, ФИО и номер телефона, пообещав вернуть деньги в течение семи рабочих дней. Это произошло 11 августа. С тех пор связь с ними прервана: на сообщения организаторы не отвечают, в соцсетях заблокировали, возврат так и не был осуществлён. Мы требуем возврата полной стоимости билетов и считаем действия организаторов обманом потребителей, - рассказал Николай Подгорный.

Другой житель города Темирлан купил билет за 70 тысяч тенге. Его также не устроило новое место проведения музыкального шоу и он решил вернуть свои деньги. Однако столкнулся с аналогичной проблемой.

– Что мы имеем на данный момент? Тотальный игнор от организаторов и руководства. Я думал, что я один, кого кинули. А нет, нас оказалось достаточное количество людей. Самое возмутительное, что организаторы не собираются останавливаются, и намерены в сентябре проводить такое же мероприятие в Актау. Эти гастроли нужно прекращать, если по сути они кидают людей. Все мы написали жалобу в департамент по защите прав потребителей, - сказал молодой человек.

В департаменте торговли и защите прав потребителей ЗКО сообщили, что в ведомство уже поступило около 20 обращений в отношении организатора музыкального фестиваля MyFest.

– Заявители согласно обращений просят оказать содействие в возврате денежных средств за билеты, приобретенные для участия в фестивале. Причина отказа уральцами от участия в мероприятии – изменение места проведения фестиваля, – сообщили в департаменте.

В государственном органе подчеркнули, что потребители, которые не могут вернуть деньги за билеты, могут обратиться к ним. Для этого необходимо направить жалобу через e-otinish, либо прийти непосредственно в департамент по адресу: ул. Сарайшык, 44/2, 3 этаж. Для дополнительной информации можно будет позвонить по номеру горячей линии 50-00-44.

К слову, связаться с самими организаторами корреспондентам «МГ» не удалось. Номера, указанные на афишах отключены. Телефон организатора, предоставленный героями публикации, на звонки не отвечает.