Ему потребовался год, чтобы добиться своей цели.

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО, в суд №2 города Уральска с иском обратился горожанин.

В 2024 году он купил машину в одном из автосалонов города за 17,8 миллионов тенге. Как следует из содержания иска, проехав всего 15 тысяч километров, автомобиль стал неисправным. Далее он сдал машину продавцу. Установление причины поломки авто затянулось, и потребитель направил в адрес ответчика запрос с требованием предоставить сведения по техническому состоянию товара.

В своем ответе продавец признал, что техническое состояние автомашины является неисправным и проводится дефектовка ДВС для определения причин неисправностей и согласования гарантийного ремонта. Потребитель обратился к ответчику с письменной претензией и потребовал заменить товар, либо расторгнуть договор купли-продажи и полностью возместить стоимость транспортного средства.

Однако претензия мужчины осталась без удовлетворения, поэтому он был вынужден обратиться в суд и потребовать расторгнуть договор, взыскать с ответчика стоимость авто, неустойку в размере 7,7 миллионов тенге, убытки в размере 3,6 миллионов тенге и судебные расходы.

Суд назначил судебно-экспертное исследование транспортного средства. Согласно заключению экспертов, «в двигателе автомобиля (…) имеются технические неисправности. Дефект в маслоохладителе может являться заводским дефектом (…), наличие выявленной смеси в двигателе внутреннего сгорания и в системе охлаждения, что категорически недопустимо…». Суд признал, что имеющиеся дефекты в машине являются существенными недостатками технически сложного товара.

Таким образом, суд решил удовлетворить иск мужчины частично, а именно: расторгнуть договор купли-продажи авто, взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную за автомобиль сумму в размере 17,8 миллиона тенге, сумму неустойки в 1,7 миллиона тенге, расходы по проведению судебной экспертизы в размере 112 тысяч тенге, судебные издержки в размере 178 тысяч тенге, услуг представителя в 500 тысяч тенге, государственную пошлину в 196 тысяч тенге.

Однако ответчик, не согласившись с решением суда, решил обжаловать его. Однако апелляционная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменений.

