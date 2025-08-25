Лучший подарок на день рождения: актюбинке вернули 9 млн тенге, которые она отдала мошенникам

70-летняя жительница Актобе лишилась более 18 миллионов тенге из-за действий кибермошенников. Под их давлением она сначала отдала сбережения, собранные за 20 лет, а затем и деньги от продажи квартиры. Всё это женщина передавала через такси. В итоге, пенсионерка осталась без крыши над головой. Узнав, что одинокая женщина планирует продать квартиру для переезда к дочери за границу, злоумышленники уговорили её передать и эти средства.

Обман был стандартный: на телефон пришло сообщение с номера 1414, после чего «сотрудники безопасности» убедили её снять деньги и перевести их на «защищённый счёт».

Осознав, что стала жертвой, пенсионерка только в августе обратилась в полицию. Киберполицейские выяснили, что деньги вывезли в Шымкент и сумели вернуть часть похищенного — более 9 миллионов тенге.

Женщину пригласили в управление полиции, чтобы вручить найденные средства. Она не смогла сдержать слёз:

— Я всю жизнь работала учителем и считала себя грамотной, но всё равно поверила. Через два дня у меня день рождения, и это лучший подарок, — сказала пенсионерка.

В полиции напомнили: подобные истории должны стать предупреждением для всех — не доверяйте незнакомцам, какими бы убедительными они ни казались.