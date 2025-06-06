Трагедия произошла в городе Кульсары Атырауской области. Вечером 5 июня там пропала 8-летняя девочка. Начались ее поиски. Тело малышки нашли утром 6 июня в протоке Курсай.

— Сразу после поступления сигнала о пропаже были задействованы все силы. К сожалению, в скором времени девочку нашли без признаков жизни. Подозреваемый в убийстве незамедлительно был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сейчас он с санкции суда арестован. Выражаем искренние соболезнования родным. Подобным преступлениям нет оправдания. Виновный понесёт самое суровое наказание. Ход расследования я держу на особом контроле, сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев.