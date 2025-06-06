На месте развернулась спасательная операция.

По информации пресс-службы МЧС РК, на пульт 101 города Аксай ЗКО поступило сообщение о том, что в 5 микрорайоне на уровне пятого этажа многоквартирного жилого дома 41-летняя женщина пытается спрыгнуть.

— Незамедлительно на место вызова были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС, а также другие экстренные службы.️ На месте спасатели развернули «куб жизни» — специальное надувное устройство для спасения при падении с высоты. В момент, когда женщина предприняла попытку спрыгнуть, спасатели сумели удержать её. Благодаря оперативной реакции, физической выносливости и психологической выдержке спасателей, трагедию удалось предотвратить, - сообщили в МЧС.







