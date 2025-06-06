Астрологи назвали семь знаков зодиака, которые будут особенно удачливыми в период с 6 июня до 4 июля - период, когда Венера будет находиться в знаке Телец.

Семь знаков зодиака, у которых начнется новая жизнь

Считается, что именно это время будет одним из лучших времен в течение года, когда можно улучшить свою физическую форму, фигуру или внешность. Также этот период будет благоприятным для заключения браков или каких-либо союзов - они обещают быть выгодными и устойчивыми.

Семь знаков зодиака, которых ждет удача в период с 6 июня по 4 июля:

Телец - получат силу, энергию, внимание к себе;

Весы - смогут усовершенствовать тело, здоровье, внешность;

Рыбы - привлекут общение, знакомства, учеников;

Козерог и Девы - получат удачу в любви, увлечениях, хобби;

Рак - получат возможность исполнить мечту, реализовать план, совершить достижение и получить результат;

Лев - получат устойчивость в работе, повышение, возможность сдать хорошо экзамен.



