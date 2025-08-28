Сезон охоты в Западно-Казахстанской области начнётся 6 сентября и продлится до 31 декабря 2025. Охотники должны иметь при себе удостоверение, разрешение на оружие, путёвку и разрешение на пользование животным миром.

Как рассказал руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов, сезон охоты в Западно-Казахстанской области начнётся 6 сентября и продлится до 31 декабря 2025. Охотники должны иметь при себе удостоверение, разрешение на оружие, путёвку и разрешение на пользование животным миром.

Открытие сезона любительской охоты выпадает на первую субботу сентября, и разрешена она закреплнных охотничьих угодьях области. Охота на территории резервного фонда запрещена.

На какие виды животных и птиц разрешена охота:

на гуся (кроме видов, занесённых в Красную книгу РК), на утку (кроме видов, занесённых в Красную книгу РК), на лысуху можно будет охотиться с 6 сентября по 15 декабря 2025 года;

на куропатку с 6 сентября по 30 ноября 2025 года;

на кабана с 6 сентября по 31 декабря 2025 года;

на косулю с 15 сентября по 31 декабря 2025 года;

на бобра с 15 сентября по 30 ноября 2025 года;

на барсука с 6 сентября по 15 ноября 2025 года;

на ондатру с 1 октября 2025 года по 15 февраля 2026 года;

на корсака, лисицу, степного хоря, зайца с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года.

Охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами на корсака, лисицу и зайца разрешена с 15 октября.

Охотники должны иметь при себе:

удостоверение охотника;

разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;

путевку от субъекта охотничьего хозяйства;

разрешение на пользование животным миром (для копытных животных).



