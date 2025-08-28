Три знака зодиака вот-вот смогут пережить счастье, которое они давно не испытывали.

29 августа космос дает шанс вновь почувствовать радость – и для этого нужно лишь отпустить старое.

Телец

Для Тельца, под управлением Венеры, оппозиция с Плутоном может ощущаться как мощное эмоциональное очищение. Старые ожидания, привязанности или обиды, которые больше не служат, наконец отпускаются. Теперь вы видите прошлое таким, какое оно есть, и осознаёте: от этого стоит избавиться. Это принятие станет фундаментом для новой радости.

Весы

Венера также управляет вашим знаком, Весами, и её оппозиция с Плутоном подчёркивает, где в вашей личной жизни нарушена гармония. Больше нет неопределённости и скрытой враждебности. Всё, что нужно было сказать друг другу, уже сказано. После этого разговора останется только надежда, счастье и ощущение того, что ваши отношения могут идти своим путем.

Скорпион

Для Скорпиона влияние Венеры в оппозиции к Плутону будет особенно заметно. Это транзит, который пробуждает сильные эмоции, но одновременно помогает понять, как изменить ситуацию к лучшему. Отношения, романтические или дружеские, могут казаться сложными. Вы понимаете, что другой человек – не вы, и нужно принять его таким, какой он есть.

Фото: pixabay.com