Прокуратура Сырымского района ведет работу по выявлению и возврату неиспользуемых земельных участков.

По данным Генпрокуратуры, землепользователи района в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения по целевому назначению.

Ввиду допущенных нарушений по актам надзора земельные участки общей площадью свыше 5000 гектаров скадастровой стоимостью на сумму более 38 миллиона тенге возвращены в собственность государства, которые в настоящее время вовлекаются в легальный экономический оборот.

Вместе с тем, местные исполнительные органы в рамках Послания Главы государства от 2 сентября 2024 года ориентированы на предоставление возвращённых земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности.

