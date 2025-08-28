По данным РГП «Казгидромет», без осадков. Ночью + 13 градусов. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Атырауской области ясно. Осадков не ожидается. +32 градуса тепла. Ночью +20 градусов. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области малооблачно, без осадков. Днем +27 градусов, ночью +15. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Мангистауской области ясно, без осадков. В центре области пыльная буря. Температура воздуха днем составит +38 градусов, ночью +25. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
Фото: pixabay.com