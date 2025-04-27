В Астане прошел круглый стол на тему «Школьное питание: внедрение стандарта питания в организациях образования».

Новый стандарт питания введут с 1 сентября в школах Казахстана

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подчеркнула стратегическое значение качества и безопасности школьного питания для здоровья будущих поколений. Она отметила, что эффективная реализация нового подхода требует координации усилий всех заинтересованных сторон.

Так, министерством здравоохранения совместно с министерством просвещения, профильными отечественными и международными экспертами, на основе научных подходов и международных рекомендаций был разработан новый Стандарт школьного питания. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года во всех образовательных организациях страны.

Новый стандарт школьного питания направлен на оздоровление рациона, в частности это предполагает сокращение сахара, соли и переработанных продуктов, увеличение доли овощей, фруктов, цельнозерновых, белков и молочных продуктов.

Президент Казахской академии питания Алмаз Шарман, заявил, что строгое соблюдение требований Стандарта будет способствовать снижению детского ожирения на 10-15%, диабета 2 типа на 10-20%, артериальной гипертензии на 8-18%, и других хронических заболеваний на 5-15%.

Реализация стандарта будет сопровождаться усилением контроля за качеством продуктов и санитарным состоянием объектов школьного питания.



