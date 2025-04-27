За последние три года в районе отремонтировано 120 км дорог.

Протяженность автомобильных дорог в Бурлинском районе составляет 434 км, из них 72 км дороги республиканского значения Подстепное – Елек, 203 км дороги областного значения и 159 км - районного значения.

20 км дорог районного значения имеют асфальтное покрытие, 20 км – покрытие из щебеночно-гравийной смеси и 119 км грунтовые дороги.

166,6 км дорог в городе Аксай имеют асфальтное покрытие, еще 14,4 км – грунт.

По информации акимата Бурлинского района, 119 км дорог районного значения нуждаются в ремонте, при том, что за последние три года отремонтировано и благоустроено более 120 км дорог: в 2022 году – 38 км, в 2023 году – 55 км, в 2024 году 28 км дорог.

На 2025-2026 годы запланирован средний ремонт 14 километров автомобильной дороги районного значения Кентубек-Караганды-Аккудук, реконструкция 12,86 километров автодороги села Бурлин.

Кроме того, в планах строительство внутрипоселковых дорог Юго-западной части села Пугачево, а именно 4,4 км, а также средний ремонт дороги районного значения Амангельды –Жарсуат от кольцевой дороги граница РФ-Теректа-граница РФ до с. Жанаталап», всего 14,3 км.