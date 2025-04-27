Для участия в конкурсе у членов семьи должны быть высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения.

Как рассказали в пресс-службе акимата Уральска, национальный конкурс «Мерейлі отбасы-2025» проводится с 2013 года для возрождения нравственных ценностей и культивирования позитивного образа семьи и брака (супружества), повышения статуса семьи. И в скором времени начнется городской тур конкурса 2025 года.

Заявки для участия в конкурсе направляются в отдел внутренней политики г.Уральска до 16 мая.

— К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения. Во время конкурса у участника есть полная возможность документально подтвердить особенности своей семьи и семейных ценностей, - сообщается на сайте акимата.

Для ознакомления с правилами проведения конкурса и подачи необходимых документов для участия нужно обратиться до 16 мая 2025 года по адресу: ЗКО, г.Уральск, проспект Н.Назарбаева, 182/1, 315 кабинет, тел. 51-50-20, 51-15-71, 50-46-92.



