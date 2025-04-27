Жителей 3395 квартир в ветхих домах переселят.

Рабочее совещание по вопросу реновации жилого фонда города прошло в Атырау.

Согласно информации, озвученной акимом Атырау на совещании, в рамках программы реновации на территории областного центра планируется снос 225 многоквартирных домов и переселение жителей 3 395 квартир, из которых 69 объектов относятся к категории ветхого жилья. В период с 2023 по 2025 годы уже произведено переселение 154 квартир из 12 многоквартирных домов.

Аким города Шакир Кейкин предложил условно разделить жилые массивы на пять ключевых зон в целях системного подхода к реализации проекта. В их число вошли: улица Мусы Баймуханова, Центральный микрорайон и проспект Азаттык, Жилгородок, проспект Азаттык – Мухтара Ауэзова, а также микрорайон «Балыкшы». Наиболее ветхие дома расположены по улицам С.Датова, М.Баймуханова, Г.Кожакаева, А.Стахановцева и по проспектам Азаттык, М.Ауэзова, Бейбитшилик. В основном это двухэтажные здания на 16 квартир.

По словам градоначальника, строительство новых жилых комплексов позволит не только обеспечить граждан комфортным и современным жильем, но и повысить архитектурную привлекательность города, создать условия для развития малого и среднего бизнеса.

В ходе обсуждения представители строительных организаций подняли ряд вопросов, касающихся выделения и возврата земельных участков, переноса или сохранения инфраструктурных и подземных коммуникаций.

В целях ускорения реализации программы модернизации аким области инициировал механизм равной ответственности государства и застройщиков: акимат берет на себя работы по сносу старых зданий и подготовке земельных участков, а застройщики, в свою очередь, компенсируют вложенные бюджетные средства путем передачи квартир в новых жилых комплексах для последующего предоставления их гражданам, стоящим в очереди на получение жилья.







