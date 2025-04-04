Ни света, ни воды: в новостройке Атырау — коммунальный коллапс

В новостройку атыраусцы заселились год назад, но несмотря на своевременную оплату всех счетов в их доме постоянно нет света и воды, передает Almaty.tv. Жильцы многоэтажки винят в бедах подрядную организацию, которая изначально занималась проведением инфраструктуры к ЖК.

По словам одного из жителей Мираса Жакыпбекова, при отключении света лифт останавливается и дети остаются внутри. При сдаче дома не были предусмотрены подъемники, людям с инвалидностью и мамочкам с колясками очень трудно подниматься по лестнице. Также мужчина отметил большие проблемы с наружным покрытием и отделкой.

— В том году мы собирались, люди с ЖКХ приходили, обещали устранить проблему, до сих пор ничего не устранено. Мы, жители ЖК "К7" требуем, чтобы наши дома сдали в эксплуатацию «Атырау Жарык», чтобы все как положено сдали в эксплуатацию. Чтобы свет и вода бесперебойно работали, — сказала жительница города Ботагоз Шапакова.

Между тем, компания-подрядчик пообещала устранить все неполадки. Её представители также рассматривают возможность передачи дома на баланс ЖКХ для дальнейшего обслуживания. Люди же требуют, чтобы проблемы с электроснабжением и водоснабжением решались более оперативно.