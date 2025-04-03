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Происшествия Социум Экономика

Как защитить имущество от природных катастроф с помощью страхования?

Обычно договор заключается на один год с возможностью продления, а в некоторых случаях предусмотрена франшиза, то есть часть ущерба, которую должен покрыть собственник.
Дана Рахметова
Как защитить имущество от природных катастроф с помощью страхования?

Стихийные бедствия – серьезный риск для имущества. Наводнения, землетрясения, ураганы и другие природные катаклизмы могут причинить значительные убытки. Добровольное страхование имущества помогает снизить эти риски и обеспечить финансовую защиту в случае повреждения или утраты недвижимости, сообщает Fingramota.kz.

Как работает страхование?

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Страхование имущества заключается по договору между владельцем недвижимости и страховой компанией. Виды покрываемых рисков и условия выплат зависят от соглашения сторон. К числу наиболее часто страхуемых рисков относятся:

  • землетрясения;
  • наводнения;
  • ураганы и штормы;
  • град и снегопады;
  • лавины и оползни;
  • лесные пожары.

Стоимость страхования определяется с учетом рыночной или восстановительной стоимости объекта недвижимости, а также региональных особенностей и степени риска. Обычно договор заключается на один год с возможностью продления, а в некоторых случаях предусмотрена франшиза, то есть часть ущерба, которую должен покрыть собственник.

Как получить страховую выплату?

Если произошел страховой случай, необходимо:

  • Уведомить страховую компанию о происшествии;
  • Предоставить документы (договор страхования, подтверждение ущерба и др.);
  • Дождаться оценки повреждений страховой компанией;
  • Получить выплату в соответствии с договором.
  • Опыт 2024 года: итоги выплат пострадавшим от паводков

В начале 2024 года сильные паводки затронули 10 областей Казахстана. Согласно данным страховых компаний, было подано 166 заявлений: 117 от физических лиц и 49 от юридических.

Общая сумма страховых выплат составила 709,6 млн тенге, еще 133 млн тенге находятся в процессе оформления.

Больше всего заявлений поступило из:

  • Актюбинской области – 27%;
  • Атырауской области – 29%;
  • Северо-Казахстанской области – 19%.

Почему важно страховать имущество?

Опыт показывает, что интерес к страхованию часто возрастает во время катастроф, но затем снижается. Однако защита имущества должна быть долгосрочной, а не реактивной. Заключив договор заранее, можно избежать крупных финансовых потерь в случае чрезвычайных ситуаций.

Оформить полис можно, обратившись в страховую компанию, выбрав подходящий тариф и заключив договор. Сегодня многие компании предлагают удобную возможность оформить полис онлайн.

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