Как защитить имущество от природных катастроф с помощью страхования?

Обычно договор заключается на один год с возможностью продления, а в некоторых случаях предусмотрена франшиза, то есть часть ущерба, которую должен покрыть собственник.

Стихийные бедствия – серьезный риск для имущества. Наводнения, землетрясения, ураганы и другие природные катаклизмы могут причинить значительные убытки. Добровольное страхование имущества помогает снизить эти риски и обеспечить финансовую защиту в случае повреждения или утраты недвижимости, сообщает Fingramota.kz.

Как работает страхование?

Страхование имущества заключается по договору между владельцем недвижимости и страховой компанией. Виды покрываемых рисков и условия выплат зависят от соглашения сторон. К числу наиболее часто страхуемых рисков относятся:

землетрясения;

наводнения;

ураганы и штормы;

град и снегопады;

лавины и оползни;

лесные пожары.

Стоимость страхования определяется с учетом рыночной или восстановительной стоимости объекта недвижимости, а также региональных особенностей и степени риска. Обычно договор заключается на один год с возможностью продления, а в некоторых случаях предусмотрена франшиза, то есть часть ущерба, которую должен покрыть собственник.

Как получить страховую выплату?

Если произошел страховой случай, необходимо:

Уведомить страховую компанию о происшествии;

Предоставить документы (договор страхования, подтверждение ущерба и др.);

Дождаться оценки повреждений страховой компанией;

Получить выплату в соответствии с договором.

Опыт 2024 года: итоги выплат пострадавшим от паводков

В начале 2024 года сильные паводки затронули 10 областей Казахстана. Согласно данным страховых компаний, было подано 166 заявлений: 117 от физических лиц и 49 от юридических.

Общая сумма страховых выплат составила 709,6 млн тенге, еще 133 млн тенге находятся в процессе оформления.



Больше всего заявлений поступило из:

Актюбинской области – 27%;

Атырауской области – 29%;

Северо-Казахстанской области – 19%.

Почему важно страховать имущество?

Опыт показывает, что интерес к страхованию часто возрастает во время катастроф, но затем снижается. Однако защита имущества должна быть долгосрочной, а не реактивной. Заключив договор заранее, можно избежать крупных финансовых потерь в случае чрезвычайных ситуаций.

Оформить полис можно, обратившись в страховую компанию, выбрав подходящий тариф и заключив договор. Сегодня многие компании предлагают удобную возможность оформить полис онлайн.