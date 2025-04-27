9494 учащихся района с 1 по 10 классы отдохнут этим летом.

В Бурлинском районе летним отдыхом в 2025 году будет охвачено 100% детей - это 9494 учащихся с 1 по 10 классы.

— Во всех 24 школах с 2 июня будут открыты пришкольные лагеря, также в селе Бумаколь будет функционировать летний оздоровительный лагерь на 24 мест, где отдохнут 240 детей. 92 ребенка села из малообеспеченных семей будут направлены в оздоровительные лагеря других регионов, на это из государственного бюджета выделено четыре млн тенге. На данный момент идут конкурсные процедуры, - сообщили в ведомстве.

Что касается отдыха школьников за рубежом за счет средств недропользователей, на сегодняшний день со стороны компании КПО б.в. окончательное решение не принято, в связи с пока нет информации по количеству и месту отдыха детей.