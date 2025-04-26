Также в регионах ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Дождь и град: о погоде на западе Казахстана 27 апреля

По данным РГП «Казгидромет», 27 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +22 градуса, ночью +15.

Дожь, град и гроза ожидаются и в Атырауской области. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +16.

В Актюбинской области также синоптики прогнозируют дождь с грозой, град и сильный ветер. Днем до +28 градусов, ночью +12.

На западе, севере и юге Мангистауской области ожидается дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду, днем до 30 градусов тепла, ночью +20.