По данным РГП «Казгидромет», 27 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +22 градуса, ночью +15.
Дожь, град и гроза ожидаются и в Атырауской области. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +16.
В Актюбинской области также синоптики прогнозируют дождь с грозой, град и сильный ветер. Днем до +28 градусов, ночью +12.
На западе, севере и юге Мангистауской области ожидается дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду, днем до 30 градусов тепла, ночью +20.