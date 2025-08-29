О чем будет говорить Токаев в послании народу Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 29 августа выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан.

– 8 сентября я выступлю с Посланием народу, в котором определю важнейшие цели и задачи экономической и социальной политики страны, – отметил президент.

Послание будет озвучено на совместном заседании палат Парламента. В мероприятии примут участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов