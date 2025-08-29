Директор онкологического центра ЗКО Зейл Магзомов говорит, что в области ежегодно растет количество онкобольных. Причиной этого он называет то, что люди не своевременно обращаются за медицинской помощью, избегают скринингов и медосмотров, тем самым пренебрегают своим здоровьем. При этом пройти срининг в поликлиниках можно совершенно бесплатно.

– Люди приходят только тогда, когда болезнь уже прогрессирует, – говорит Зейл Магзомов.

Отметим, что чаще всего у жителей ЗКО регистрируют онкологию шейки матки, груди, желудка, легких, прямой кишки, пищевода. Всего на диспансерном учете состоят 9900 человек с онкологией. Ежегодно регистрируются около тысячи новых случаев. Только с диагнозом рак шейки матки на учете состоят 690 женщин. В этом году от этой болезни умерли 10 человек.

Врачи рекомендуют жителям ЗКО не игнорировать призывы о скрининге, вовремя проходить медосмотры и не рисковать своим здоровьем.