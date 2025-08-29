Крупнейший в западном Казахстане: концертный зал на 1200 человек построят в Атырау

В честь Дня Конституции в Атырау состоялась церемония закладки капсулы в фундамент нового культурного объекта — концертного зала имени Курмангазы на 1 200 мест и историко-краеведческого музея.

Общая площадь нового здания составит более 38 тысяч квадратных метров. Культурный комплекс будет состоять из трёх функциональных блоков:

Первый блок — концертный зал: зрительный зал на 1 200 мест и ещё восемь различных залов, в том числе конференц-залы, репетиционные кабинеты и студия звукозаписи.

на 1 200 мест и ещё восемь различных залов, в том числе конференц-залы, репетиционные кабинеты и студия звукозаписи. Второй блок — историко-краеведческий музей : цифровая и научная библиотека, научно-исследовательский комплекс, мастерские, архивные хранилища, выставочные залы и экспозиционные пространства.

: цифровая и научная библиотека, научно-исследовательский комплекс, мастерские, архивные хранилища, выставочные залы и экспозиционные пространства. Третий блок — смотровая площадка в форме национального инструмента «Домбыра» и вспомогательные служебные помещения.

В торжественном мероприятии принял участие аким области Серик Шапкенов, который отметил важность проекта, реализуемого по инициативе президента.

– Во время рабочей поездки в регион глава государства сказал, что в Атырау необходимо построить новый крупный культурный объект. Также он предложил присвоить ему имя Курмангазы. Сегодня начинается строительство самого большого культурного объекта на западе страны. Это здание станет не просто архитектурным сооружением, а ярким символом духовного возрождения, золотым мостом национальной культуры, центром искусства и традиций. Для жителей Атырау это будет местом духовного обогащения и популяризации великого наследия нашего народа, — сказал Серик Шапкенов.

Отмечается, что территория культурного комплекса будет полностью благоустроена.