Приоритетными проектами по улучшению систем отопления являются обновление и замена котлов теплоснабжения.

Как сообщили «Аксайжылукуат», в Бурлинском районе, как и во многих других сельских и удалённых районах Казахстана, проблемы с водоснабжением решаются комплексно. На сегодняшний день, все населенные пункты Бурлинского района оснащены водоснабжением.