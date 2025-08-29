Как сообщили «Аксайжылукуат», в Бурлинском районе, как и во многих других сельских и удалённых районах Казахстана, проблемы с водоснабжением решаются комплексно. На сегодняшний день, все населенные пункты Бурлинского района оснащены водоснабжением.
— Отделом строительства Бурлинского района, изготовлены проекты реконструкции водоснабжения в поселках Каракудук, Бумаколь и Бурлин. Приоритетными проектами по улучшению систем отопления являются обновление и замена котлов теплоснабжения. В системе водоснабжения приоритетными проектами является обновление глубинных насосов, задвижек сетей водоснабжения, — пояснили в «Аксайжылукуат».