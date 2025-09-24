В обращении остаётся купюра нового образца: она меньшего размера, на ней изображён орёл.

С 25 сентября в Казахстане из оборота выводятся пятитысячные купюры образца 2011 года. Все банки и «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на новые в течение трёх лет, а филиалы Нацбанка — бессрочно.

В обращении остаётся купюра нового образца: она меньшего размера и на ней изображён орёл. Однако не стоит паниковать, если вам попались купюры старого образца — их можно обменять в банках или в «Казпочте». Отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Напомним, что до 24 сентября 2025 года банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года будут являться законным платёжным средством и обязательны к приёму.