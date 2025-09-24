О смерти еще одного срочника сообщили в Казахстане

Трагедия произошла 23 сентября в Жетысуском гарнизоне. Во время занятий по боевой подготовке погиб военнослужащий срочной службы десантно-штурмовых войск. Он получил огнестрельное ранение.

– В ходе проведения занятий по боевой подготовке в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием военнослужащий срочной службы десантно-штурмовых войск Жетысуского гарнизона получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, – сообщили в пресс-службе десантно-штурмовых войск ВС РК.

По факту смерти солдата возбуждено уголовное дело, проводится следствие. В военном гарнизоне пообещали, что в случае выяснения халатности и бесконтрольности со стороны должностных лиц, виновные понесут самую строгую ответственность. Происшествие взято на особый контроль министерства обороны РК.

– Руководство вооруженных сил выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Им будет оказана вся необходимая помощь, – заключили в гарнизоне.

Напомним, это уже вторая трагедия в рядах вооруженных сил Казахстана за последнюю неделю. 19-летнего срочника из Алматинской области нашли повешенным.

Фото: freepik.com