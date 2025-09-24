Украина выразила готовность к переговорам и назвала страны, где они могут пройти.

Украина предложила провести мирные переговоры с Россией в Казахстане

Как рассказал Владимир Зеленский, команда президента Украины предлагала президенту России Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании конфликта в различных странах, в том числе – в Казахстане.

По его словам, Украина выразила готовность к переговорам и называла возможными площадками Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Австрию, Швейцарию и Казахстан.

Ранее на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским. Как сообщает Акорда, главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества. Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине.

Владимир Зеленский прокомментировал встречу в социальной сети Х.

– Встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Основная задача на данный момент – достичь справедливого и прочного мира с надежными гарантиями безопасности, – сообщил Зеленский.