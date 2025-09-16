В этом году День Республики выпадает на субботу, это дает дополнительный выходной за счет переноса выходного дня на понедельник 27 октября. В итоге казахстанцы отдохнут три дня подряд.
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2025 года:
- при пятидневной рабочей неделе: 25, 26, 27 октября;
- при шестидневной рабочей неделе: 25, 26 октября выходные, 27 октября – рабочий день.
В общей сложности в октябре при пятидневной рабочей неделе получится 9 выходных и 22 рабочих дня. Казахстанцы, работающие по шестидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть в октябре всего 5 дней.
Фото: freepik.com