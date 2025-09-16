В этом году День Республики выпадает на субботу, это дает дополнительный выходной за счет переноса выходного дня на понедельник 27 октября. В итоге казахстанцы отдохнут три дня подряд: 25, 26 и 27 октября.

Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре на День Республики

В этом году День Республики выпадает на субботу, это дает дополнительный выходной за счет переноса выходного дня на понедельник 27 октября. В итоге казахстанцы отдохнут три дня подряд.

Как казахстанцы отдохнут в октябре 2025 года:

при пятидневной рабочей неделе: 25, 26, 27 октября;

при шестидневной рабочей неделе: 25, 26 октября выходные, 27 октября – рабочий день.

В общей сложности в октябре при пятидневной рабочей неделе получится 9 выходных и 22 рабочих дня. Казахстанцы, работающие по шестидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть в октябре всего 5 дней.

Фото: freepik.com